У розмові з 24 Каналом військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що новий глава ОПУ, імовірно, буде займатися і переговорним треком. Проте треба дочекатися того, коли сам Кирило Буданов озвучить своє бачення щодо цього питання.
До теми "Посада, яка губить людей": що буде з ОП після призначення Буданова і хто керуватиме ГУР
Чим займатиметься Буданов на посаді глави ОПУ?
Мусієнко зазначив, що переговорний трек є одним з визначальних і важливих для України сьогодні. Буданов братиме певну участь і в цьому процесі.
З того, що наразі відомо і про що сказав президент України, доручено сформувати відповідне бачення, зокрема, по важливих аспектах національної безпеки, оборони України в координації з секретарем РНБО. Це хороше поєднання, тому що РНБО – теж дорадчий орган, зокрема, президента України, який акумулює багато даних, інформації, фактажу,
– наголосив він.
Також Буданов, за його словами, займеться формуванням команди з тих, з ким буде вважати за потрібне працювати, виходячи із тих завдань, які будуть ставитися.
Крім того, навряд чи така яскрава особистість, як Кирило Буданов, інформаційно загубиться, тобто що він працюватиме, а ми не будемо отримувати якусь інформацію. Думаю, це буде, і дізнаватимемося уже про подальші кроки,
– відзначив він.
До того ж президент України анонсував зміну у керівництві Держприкордонслужби, яку останні 6 років очолює Сергій Дейнеко. Зеленський під час наради із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком доручив йому підібрати кандидатури на заміну очільника ДПСУ.
"Тому будуть певні кадрові зміни, і ми згодом дізнаємося, наскільки вони торкнуться усіх Сил оборони і безпеки", – підкреслив військовослужбовець.
Варто знати. Володимир Зеленський зазначив, що "вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України" і новим міністром цього відомства може стати Михайло Федоров, що обіймає посади віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Водночас чинний міністр оборони Денис Шмигаль може очолити інший напрямок у державній роботі.
Мусієнко звернув увагу на те, що Дейнеко перебуває на своїй посаді тривалий час, тому у цій ситуації немає нічого дивного, що люди змінюються на посадах, тим більше в умовах війни.
Це абсолютно нормальна історія, особливо в демократичних суспільствах. Наприклад, у США посаду директора ФБР не можна обіймати більше, ніж 2 терміни – 10 років, попри всі досягнення,
– пояснив Олександр Мусієнко.
Тому, додав він, досвід інших держав, які мають тривалий розвиток своєї демократії, можна враховувати й Україні.
Що відомо про призначення Кирила Буданова главою ОПУ?
Володимир Зеленський зазначив, що Україна розпочала значне внутрішнє перезавантаження влади, адже потрібно посилити "позитивні результати роботи державних інституцій", які були у 2025 році. Зокрема, 2 січня було призначено очільником ОПУ Кирила Буданова. А новим главою ГУР (цю посаду обіймав Буданов) стане Олег Іващенко – чинний керівник Служби зовнішньої розвідки.
На думку політолога Володимира Фесенка, для Буданова робота очільником Офісу Президента буде зовсім іншою. Однак, зважаючи на те, що він людина з найбільш впливової військової спецслужби, то, імовірно, ОПУ "неформально буде перетворене на центральну військову адміністрацію України.
Водночас політолог Ігор Рейтерович вважає, що нове призначення Будановою Зеленського поміняти взагалі всю систему. Також це, можливо, є сигналом для суспільства. Зеленський, на думку Рейтеровича, так намагатиметься "покращити імідж, оскільки тепер менше питань виникатиме через те, хто очолює Офіс Президента".