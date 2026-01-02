У розмові з 24 Каналом військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що новий глава ОПУ, імовірно, буде займатися і переговорним треком. Проте треба дочекатися того, коли сам Кирило Буданов озвучить своє бачення щодо цього питання.

Чим займатиметься Буданов на посаді глави ОПУ?

Мусієнко зазначив, що переговорний трек є одним з визначальних і важливих для України сьогодні. Буданов братиме певну участь і в цьому процесі.

З того, що наразі відомо і про що сказав президент України, доручено сформувати відповідне бачення, зокрема, по важливих аспектах національної безпеки, оборони України в координації з секретарем РНБО. Це хороше поєднання, тому що РНБО – теж дорадчий орган, зокрема, президента України, який акумулює багато даних, інформації, фактажу,

– наголосив він.

Також Буданов, за його словами, займеться формуванням команди з тих, з ким буде вважати за потрібне працювати, виходячи із тих завдань, які будуть ставитися.

Крім того, навряд чи така яскрава особистість, як Кирило Буданов, інформаційно загубиться, тобто що він працюватиме, а ми не будемо отримувати якусь інформацію. Думаю, це буде, і дізнаватимемося уже про подальші кроки,

– відзначив він.

До того ж президент України анонсував зміну у керівництві Держприкордонслужби, яку останні 6 років очолює Сергій Дейнеко. Зеленський під час наради із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком доручив йому підібрати кандидатури на заміну очільника ДПСУ.

"Тому будуть певні кадрові зміни, і ми згодом дізнаємося, наскільки вони торкнуться усіх Сил оборони і безпеки", – підкреслив військовослужбовець.

Варто знати. Володимир Зеленський зазначив, що "вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України" і новим міністром цього відомства може стати Михайло Федоров, що обіймає посади віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Водночас чинний міністр оборони Денис Шмигаль може очолити інший напрямок у державній роботі.

Мусієнко звернув увагу на те, що Дейнеко перебуває на своїй посаді тривалий час, тому у цій ситуації немає нічого дивного, що люди змінюються на посадах, тим більше в умовах війни.

Це абсолютно нормальна історія, особливо в демократичних суспільствах. Наприклад, у США посаду директора ФБР не можна обіймати більше, ніж 2 терміни – 10 років, попри всі досягнення,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Тому, додав він, досвід інших держав, які мають тривалий розвиток своєї демократії, можна враховувати й Україні.

Що відомо про призначення Кирила Буданова главою ОПУ?