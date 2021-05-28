Глава государства встретился с новоназначенной главой ОГА в Офисе Президента. Там он вручил ей служебное удостоверение.
Читайте также Зеленский встретился с сопредседателем немецкой партии, которая может выиграть выборы
Во время встречи Зеленский пожелал Марии Черной успеха на новой должности. Президент убежден, что благодаря опыту работы в облгосадминистрации новая руководительница сможет реализовать богатый потенциал Кировоградщины.
Владимир Зеленский и Мария Черная / Фото Офиса Президента
Что известно о новой руководительнице ОГА
- Мария Черная родилась в 1974 году на Кировоградщине.
- В 2003 году она закончила Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко. Специальность – педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература.
- Уже в 2015 году Мария Черная завершила обучение в Кировоградском национальном техническом университете по специальности управление финансово-экономической безопасностью.
- С 2002 по 2011 год новая руководительница ОГА работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области.
- В августе 2011 года ее назначили заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.
- С 2020 года Мария Черная занимала должность руководительницы департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.