Глава держави зустрівся з новопризначеною очільницею ОДА в Офісі Президента. Там він вручив їй службове посвідчення.
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Під час зустрічі Зеленський побажав Марії Чорній успіху на новій посаді. Президент переконаний, що завдяки досвіду роботи в облдержадміністрації нова очільниця зможе реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.
Володимир Зеленський та Марія Чорна / Фото Офісу Президента
Що відомо про нову очільницю ОДА
- Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області.
- У 2003 році вона закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність – педагогіка й методика середньої освіти, українська мова та література.
- Вже у 2015 році Марія Чорна завершила навчання у Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю управління фінансово-економічною безпекою.
- З 2002 до 2011 року нова очільниця ОДА працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації на Кіровоградщині.
- У серпні 2011 року її призначили заступницею начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.
- З 2020 року Марія Чорна обіймала посаду очільниці департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.