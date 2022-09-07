Сегодня, 7 сентября, Зеленский назначил новых руководителей СБУ Херсонской и Черниговской областей. Указ появился на сайте Офиса президента Украины.

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Кто возглавил СБУ Херсонской и Черниговской областей

Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич. До него с ноября 2019 года должность занимал Сергей Криворучко, однако он предал Украину после полномасштабного вторжения. СМИ сообщают, что он сотрудничал с оккупантами.

В Черниговской области новым руководителем СБУ стал Алексей Лях. До него эту должность занимал Евгений Нетужилов, возглавлявший Службу безопасности в регионе с ноября 2020 года. Зеленский уволил его сегодня, 7 сентября.

Кадровые изменения в районах: президент назначил новых глав военных администраций

Сейчас Владимир Зеленский назначил новых глав районных и местных военных администраций. Отдельно:

Владимир Череватый стал главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области

Анатолий Немченко стал начальником Селидовской городской военной администрации Покровского района Донецкой области

Сергей Добряк стал начальником Покровской городской военной администрации Покровского района Донецкой области

Владимир Замотаев стал главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области

Юрия Ключка президент назначил начальником Мирноградской городской военной администрации Покровского района Донецкой области

Андрей Бондаренко получил должность начальника Добропольской городской военной администрации Покровского района Донецкой области

Юрий Бакаев стал главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области

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