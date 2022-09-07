Сьогодні, 7 вересня, Зеленський призначив нових очільників СБУ Херсонщини та Чернігівщини. Указ з'явився на сайті Офісу президента України.

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Хто очолив СБУ Херсонщини та Чернігівщини

Новим начальником СБУ у Херсонській області став Артем Борисевич. Перед ним з листопада 2019 року посаду обіймав Сергій Криворучко, проте він зрадив Україну після повномасштабного вторгнення. ЗМІ повідомляють, що він співпрацював з окупантами.

У Чернігівській області новим керівником СБУ став Олексій Лях. До нього цю посаду обіймав Євген Нетужилов, який очолював Службу безпеки у регіоні з листопада 2020 року. Зеленський звільнив його нині, 7 вересня.

Кадрові зміни у районах: президент призначив нових глав військових адміністрацій

Нині Володимир Зеленський призначив і нових глав районних та місцевих військових адміністрацій. Зокрема:

Володимир Череватий став головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Анатолій Немченко став начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області

Сергій Добряк став начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області

Володимир Замотаєв став головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області

Юрія Ключку президент призначив начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області

Андрій Бондаренко отримав посаду начальника Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області

Юрій Бакаєв став головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області.

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