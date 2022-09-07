Сьогодні, 7 вересня, Зеленський призначив нових очільників СБУ Херсонщини та Чернігівщини. Указ з'явився на сайті Офісу президента України.
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Хто очолив СБУ Херсонщини та Чернігівщини
Новим начальником СБУ у Херсонській області став Артем Борисевич. Перед ним з листопада 2019 року посаду обіймав Сергій Криворучко, проте він зрадив Україну після повномасштабного вторгнення. ЗМІ повідомляють, що він співпрацював з окупантами.
У Чернігівській області новим керівником СБУ став Олексій Лях. До нього цю посаду обіймав Євген Нетужилов, який очолював Службу безпеки у регіоні з листопада 2020 року. Зеленський звільнив його нині, 7 вересня.
Кадрові зміни у районах: президент призначив нових глав військових адміністрацій
Нині Володимир Зеленський призначив і нових глав районних та місцевих військових адміністрацій. Зокрема:
- Володимир Череватий став головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
- Анатолій Немченко став начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області
- Сергій Добряк став начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області
- Володимир Замотаєв став головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області
- Юрія Ключку президент призначив начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області
- Андрій Бондаренко отримав посаду начальника Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області
- Юрій Бакаєв став головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області.
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