Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение послов в Нигерии и Аргентине. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента 26 декабря.

Кстати говоря Зеленский сменил послов Украины сразу в 4 странах: в каких именно

Зеленский назначил послов Украины в Аргентине и Нигерии

Согласно документам, новым послом Украины в Нигерии стал Иван Холостенко.

Президент освободил от исполнения обязанностей спецпредставителя по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко – теперь он возглавит украинское дипломатическое представительство в Аргентине.

"22-26 декабря проходит конференция послов Украины "Война и новые горизонты в мире". В рамках этого мероприятия, в частности, традиционно проходят назначение и согласование кандидатур послов президентом Украины", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сменил послов Украины в 4 странах

Напомним, что 23 декабря Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.

Глава государства уволил Виталия Москаленко, занимавшего должность посла Украины в Болгарии. Его в этой должности заменит Олеся Илащук.

Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии. До него этот пост занимал Александр Мищенко.

В указе №872/2022 говорится о назначении послом Украины в Республике Перу Юрия Полюховича.

Дмитрий Сеник был назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Королевстве Бахрейн по совместительству.

Отметим, что 23 декабря в Киеве состоялась Конференция послов Украины, в ходе которой глава государства обратился к руководителям украинских дипломатических учреждений.