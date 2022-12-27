Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення послів у Нігерії та Аргентині. Відповідні укази було опубліковано на сайті Офісу президента 26 грудня.

До речі Зеленський змінив послів України одразу у 4 країнах: у яких саме

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Згідно з документами, новим послом України у Нігерії став Іван Холостенко.

Президент звільнив від виконання обов'язків спецпредставника з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка – тепер він очолить українське дипломатичне представництво в Аргентині.

"22-26 грудня проходить конференція послів України "Війна та нові горизонти у світі". У рамках цього заходу, зокрема, традиційно проходять призначення та узгодження кандидатур послів президентом України", – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський змінив послів України у 4 країнах

Нагадаємо, що 23 грудня Зеленський призначив нових послів у Болгарії, Латвії, Бахрейні та Перу.

Глава держави звільнив Віталія Москаленка, який обіймав посаду посла України в Болгарії. Його на цій посаді замінить Олеся Ілащук.

Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко.

В указі №872/2022 йдеться про призначення послом України в Республіці Перу Юрія Полюховича.

Дмитра Сеніка призначили послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також у Королівстві Бахрейн за сумісництвом.

Зазначимо, що 23 грудня в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.