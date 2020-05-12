Зеленский назначил пресс-секретаршу "Квартала" Руденко в Нацсовет

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Она еще с 2009 года работала пресс-секретарем 95 квартала.

О назначении Руденко говорится в указе под №171 на сайте Офиса Президента Украины.

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Она претендовала на этот пост еще раньше. С 2009 года она работала в пресс-службе 95 квартала, а в марте 2020 подала декларацию кандидата на должность.

С июля 2019 года Татьяна Руденко стала владелицей и директором ООО "Йод.медиа".

В своей декларации она указывает две квартиры в Киеве на 70 и 85 квадратных метров и еще одну на 110 квадратов во Львове.

Также Руденко указала в декларации два автомобиля. На первом она ездит сама, а вторым пользуется муж:

Kia Cerato 2011 года выпуска – стоимость около 10 тысяч долларов;

Fiat Bravo 2007 года – стоимость от 7 тысяч долларов.

Интересно, что в декларации Татьяна Руденко указала зарплату в 95 квартале в размере 105 тысяч гривен, что за месяц составляет 8,8 тысячи гривен. Это почти на 2 тысячи меньше, чем средняя зарплата в Украине.

Впрочем муж Руденко Андрей Юхновский заработал еще меньше – всего 45 тысяч 903 гривны. Это меньше минималки и составляет 3,8 тысячи гривен. Еще 20 тысяч гривен семья получила в качестве помощи при рождении ребенка.

Интересно, что Руденко и Юхновский сэкономили 150 тысяч долларов. Если сложить их зарплаты вместе, на это нужно чуть больше 320 месяцев или почти 27 лет при условии, что они не будут тратить ничего.



Татьяна Руденко / фото 95 квартал