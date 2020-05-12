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Зеленський призначив прессекретарку "Кварталу" Руденко у Нацраду

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Тетяну Руденко призначили у Нацраду: що про неї відомо, декларація
Зеленський призначив членом Нацради прессекретарку "Кварталу" / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вона ще з 2009 року працювала прессекретарем 95 кварталу.

Про призначення Руденко мовиться в указі під №171 на сайті Офісу Президента України.

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Вона претендувала на цей пост ще раніше. З 2009 року вона працювала у пресслужбі 95 кварталу, а у березні 2020 подала декларацію кандидата на посаду.

З липня 2019 року Тетяна Руденко стала власницею і директором ТОВ "Йод.медіа".

У своїй декларації вона вказує дві квартири у Києві на 70 і 85 квадратних метрів та ще одну на 110 квадратів у Львові.

Також Руденко вказала у декларації два автомобілі. На першій вона їздить сама, а другою користується чоловік:

  • Kia Cerato 2011 року випуску – вартість близько 10 тисяч доларів;
  • Fiat Bravo 2007 року – вартість від 7 тисяч доларів.

Цікаво, що у декларації Тетяна Руденко вказала зарплату у 95 кварталі у розмірі 105 тисяч гривень, що за місяць становить 8,8 тисячі гривень. Це на майже 2 тисячі менше, ніж середня зарплата в Україні.

Втім чоловік Руденко Андрій Юхновський заробив ще менше – лише 45 тисяч 903 гривні. Це менше за мінімалку і становить 3,8 тисячі гривень. Ще 20 тисяч гривень сім'я отримала допомоги при народженні дитини.

Цікаво, що Руденко та Юхновський заощадили 150 тисяч доларів. Якщо додати їхні зарплати разом, на це потрібно трохи більше як 320 місяців або майже 27 років за умови, що вони не витрачатимуть нічого.

Тетяна Руденко
Тетятна Руденко / фото 95 квартал

Автор: Василь Денисюк
Теги: Офіс Президента Президент України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Квартал 95 Новини України Новини політики
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