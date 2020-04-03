Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео

Студія "Квартал 95" привітала команду Президента України Володимира Зеленського (якщо хтось забув – колись він керував кварталівцями) з "першим корупційним скандалом" (мовиться про так звані "плівки Єрмака").

Привітання пролунало у програмі "Чисто News" виробництва "Кварталу 95" 2 квітня.

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Вітаємо ЗеКоманду з першим корупційним скандалом! Особливо його авторів Гео Лероса та Андрія Єрмака. Щиро віримо, що компетентні органи розберуться, і нагорода таки знайде свого героя,

– сказала ведуча програми.

Справедливості заради варто зауважити, що навряд чи цю історію можна вважати першим корупційним скандалом у ЗеКоманді. Згадаймо, от, хоча б корупційну схему в оцінці майна: тоді 11 "слуг народу" звинуватили в хабарництві, й вони навіть проходили перевірку на поліграфі.

Як кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": дивіться відео

Що відомо про "плівки Єрмака"? Депутат ВРУ від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – спілкується щодо працевлаштування низки осіб в органах влади. З цього приводу правоохоронні органи вже відкрили кілька проваджень.