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      Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео

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      Квартал привітав Зеленського – з корупційним скандалом / Колаж 24 каналу

      Студія "Квартал 95" привітала команду Президента України Володимира Зеленського (якщо хтось забув – колись він керував кварталівцями) з "першим корупційним скандалом" (мовиться про так звані "плівки Єрмака").

      Привітання пролунало у програмі "Чисто News" виробництва "Кварталу 95" 2 квітня.

      Просто цікавинка Чи візьмуть Зеленського назад у "Квартал 95": відповідь керівника

      Вітаємо ЗеКоманду з першим корупційним скандалом! Особливо його авторів Гео Лероса та Андрія Єрмака. Щиро віримо, що компетентні органи розберуться, і нагорода таки знайде свого героя,
      – сказала ведуча програми.

      Справедливості заради варто зауважити, що навряд чи цю історію можна вважати першим корупційним скандалом у ЗеКоманді. Згадаймо, от, хоча б корупційну схему в оцінці майна: тоді 11 "слуг народу" звинуватили в хабарництві, й вони навіть проходили перевірку на поліграфі. 

      Як кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": дивіться відео

      Що відомо про "плівки Єрмака"? Депутат ВРУ від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – спілкується щодо працевлаштування низки осіб в органах влади. З цього приводу правоохоронні органи вже відкрили кілька проваджень. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Квартал 95 Курйозні новини
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