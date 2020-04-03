Кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": видео
Студия "Квартал 95" поздравила команду Президента Украины Владимира Зеленского (если кто забыл – когда-то он руководил кварталовцами) с "первым коррупционным скандалом" (речь о так называемых "пленках Ермака").
Поздравление прозвучало в программе "Чисто News" производства "Квартала 95" 2 апреля.
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Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом! Особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся и награда таки найдет своего героя,
– сказала ведущая программы.
Справедливости ради стоит заметить, что вряд ли эту историю можно считать первым коррупционным скандалом в ЗеКоманде. Вспомним вот хотя бы коррупционную схему в оценке имущества: тогда 11 "слуг народа" обвинили во взяточничестве, и они даже проходили проверку на полиграфе.
Как кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": смотрите видео
Что известно о "пленках Ермака"? Депутат ВРУ от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака – Денис Ермак – общается на тему трудоустройства ряда лиц в органах власти. По этому поводу правоохранительные органы уже открыли несколько производств.
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