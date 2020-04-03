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      Кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": видео

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      Квартал поздравил Зеленского – с коррупционным скандалом / Коллаж 24 канала

      Студия "Квартал 95" поздравила команду Президента Украины Владимира Зеленского (если кто забыл – когда-то он руководил кварталовцами) с "первым коррупционным скандалом" (речь о так называемых "пленках Ермака").

      Поздравление прозвучало в программе "Чисто News" производства "Квартала 95" 2 апреля.

      Просто интересное Возьмут ли Зеленского обратно в "Квартал 95": ответ руководителя

      Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом! Особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся и награда таки найдет своего героя,
      – сказала ведущая программы.

      Справедливости ради стоит заметить, что вряд ли эту историю можно считать первым коррупционным скандалом в ЗеКоманде. Вспомним вот хотя бы коррупционную схему в оценке имущества: тогда 11 "слуг народа" обвинили во взяточничестве, и они даже проходили проверку на полиграфе. 

      Как кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": смотрите видео

      Что известно о "пленках Ермака"? Депутат ВРУ от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака – Денис Ермак – общается на тему трудоустройства ряда лиц в органах власти. По этому поводу правоохранительные органы уже открыли несколько производств. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Квартал 95 Курьезные новости
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