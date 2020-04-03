Кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": видео

Студия "Квартал 95" поздравила команду Президента Украины Владимира Зеленского (если кто забыл – когда-то он руководил кварталовцами) с "первым коррупционным скандалом" (речь о так называемых "пленках Ермака").

Поздравление прозвучало в программе "Чисто News" производства "Квартала 95" 2 апреля.

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Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом! Особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся и награда таки найдет своего героя,

– сказала ведущая программы.

Справедливости ради стоит заметить, что вряд ли эту историю можно считать первым коррупционным скандалом в ЗеКоманде. Вспомним вот хотя бы коррупционную схему в оценке имущества : тогда 11 "слуг народа" обвинили во взяточничестве, и они даже проходили проверку на полиграфе.

Как кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": смотрите видео