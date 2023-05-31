Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Напомним, что ранее Кипер был руководителем Киевской городской прокуратуры.
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Что известно о новом главе Одесской ОВА
- Олег Кипер родился в 1980 году в селе Тимково Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию.
- На последнем году обучения Кипер начал работать в органах прокуратуры.
- Занимал должность следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, затем был прокурором отдела.
- Работал в прокуратуре Ивано-Франковской области.
- После этого он был назначен заместителем начальника управления – начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины.
Скандалы с Кипером
Недавно Кипер попал в скандал из-за того, что уехал в отпуск за границу в конце 2022 года. Сам он объяснил, что якобы отпуск был "по семейным обстоятельствам".
Кроме того, его жена Ирина до 2022 года имела российское гражданство. Она занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники.
Впрочем, после начала полномасштабного вторжения жена Кипера сменила паспорт на украинский.
Кипер попал под люстрацию
В 2014 году Кипер попал под действие закона о люстрации, потому что тогда работал в Генпрокуратуре Януковича. Чиновника внесли в список лиц, которым было запрещено занимать государственные должности.
В 2019 году Окружной админсуд восстановил его в должности и признал люстрацию незаконной. В 2020 году Кипер стал заместителем прокурора Киева, а затем возглавил Киевскую городскую прокуратуру.
У Кипера есть награды
Чиновник имеет звание старшего советника юстиции. Также он отмечен нагрудными знаками "За добросовестную службу в органах прокуратуры" ІІІ и ІІ степеней.
Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав ОВА
Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил с должностей 5 руководителей областных военных администраций. В частности, Сумщины, Херсонщины и Запорожской области. Это касается:
- Ярослава Янушевича – председателя Херсонской облгосадминистрации;
- Дмитрия Живицкого – председателя Сумской облгосадминистрации;
- Александра Старуха – председателя Запорожской областной государственной администрации;
- Валентина Резниченко – главы Днепропетровской областной государственной администрации;
- Алексея Кулебы – главы Киевской облгосадминистрации.
Отметим, что Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента.