Зеленский назначил Запаранюка новым председателем Черновицкой ОГА

Руслан Запаранюк стал новым главой Черновицкой ОГА. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Руслан Запаранюк заменил на посту Сергея Осачука. Соответствующие указы обнародовали на сайте Офиса Президента.

Важно Правительство согласовало увольнение главы Черновицкой ОВА Осачука

Во время встречи в ОП Владимир Зеленский выразил убеждение, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения россии приоритетом для государства является:

слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов,

обустройство пунктов пропуска на государственной границе,

предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, которые были вынуждены выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия.

Что известно о Руслане Запаранюке

Он родился в 1974 году в селе Нижние Становцы Черновицкой области. В 1997 году окончил Черновицкий государственный университет имени Юрия Федьковича по специальности "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на различных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года до этого времени – начальник филиала Черновицкого областного управления "Государственный сберегательный банк Украины".

Вероятная причина увольнения Осачука

Ранее на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главу Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Весомой причиной для этого стал скандал с махинациями с гуманитарной помощью.

Автор петиции отметил, что Осачук неэффективно работал еще до войны. Он, мол, не наладил работу между населенными пунктами области и обладминистрацией.

Что известно о махинациях с гуманитаркой

1 июня СБУ сообщила о подозрении в растрате гуманитарной помощи в особо крупных размерах 30-летнему заместителю председателя Черновицкой ОВА Артуру Мунтяну. Чиновника обвиняют в использовании автомобилей скорой помощи в коммерческих целях.

Как утверждает СБУ, чиновник способствовал использованию автомобилей скорой помощи для коммерческой транспортировки пациентов. По информации правоохранителей, такие действия повлекли ущерб на почти миллион гривен.

По данным следствия, заместитель главы ОВА определил получателем автомобилей "скорой", которые поступили в Черновцы из Италии, областную больницу. Гендиректор больницы оформил автомобили на собственную ГО, а дальше использовал в коммерческих целях.

В начале мая врача обвинили в присвоении пяти автомобилей скорой помощи, которые поступили в Украину как гуманитарная помощь и предназначались для ВСУ. Директора больницы задержали на взятке в 16 тысяч гривен за транспортировку пациента на "скорой" в медучреждение в Ужгороде.

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