Как сообщил гарант, ВСУ контролируют в Курской области более 1250 квадратных километров и 92 населенных пункта. Конечно, во время операции было захвачено в плен много россиян – и это нужно для дальнейших обменов.

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Зеленский о целях ВСУ в Курской области

В целом эта операция стала крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Это весомый результат, и это одна из наших целей,

– сказал лидер государства.

Еще одной целью было очищение российского приграничья напротив Сумщины. Сейчас, по словам президента, оно "в значительной степени очищено от присутствия российской армии".

Также президент высказался, что многие в мире еще несколько месяцев назад назвали бы эту операцию нереальной и "пересечением наиболее красных из всех красных линий, которые есть в России". Поэтому Киев не сообщал партнерам о своих планах.

"Реальный успех наших воинов говорит сам за себя. Наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь его территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы. Наша активная превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального осложнения ситуации для государства-агрессора", – подчеркнул Зеленский.

Теперь мир увидел: "наивная иллюзорная концепция" красных линий, которые якобы нельзя пересекать, рассыпалась.