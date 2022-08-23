Поддержка армии и отопительный сезон, – Зеленский назвал главные требования к работе правительства

Президент Владимир Зеленский назвал основные требования к работе Кабинета Министров Украины. Одним из главных требований к правительству является обеспечение высокой зарплаты для военнослужащих и подготовка к отопительному сезону.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы, сообщает 24 канал. Глава государства отметил 5 главных задач для работы Кабмина.

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Приоритеты работы правительства во время полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции отметил 5 важных направлений, над которыми должно работать правительство. В первую очередь речь идет об обеспечении питания для армии и высоких зарплат для наших военных. Кроме того, есть и другие, не менее важные направления работы, в частности:

подготовка к отопительному сезону;

обеспечение стабильных цен на топливо и энергоносители;

обеспечение зарплатами учителей, медиков;

обеспечение выплат пенсий.

Однако глава государства подчеркнул – поддержка армии и подготовка к отопительному сезону наиболее приоритетны. Причины этого просты – наши воины должны быть сильными и мотивированными, а на фоне российских атак по объектам критической инфраструктуры и во времена энергетического шантажа вопрос подготовки к холодам очень важен.

Тарифы на тепло не будут повышаться

Ни для кого не секрет, что на фоне полномасштабной войны подготовка к отопительному сезону очень усложнена. Жителей Донбасса предупредили о том, что теплоснабжения не будет, а в других регионах идет подготовка.

Кроме создания запасов энергоресурсов, серьезным вопросом подготовки является ремонт пострадавших в результате российских обстрелов объектов теплоснабжения. По данным Министерства по вопросам развития общин, с начала вторжения россия повредила:

316 котельных;

10 ТЭЦ;

1 ТЭС.

Несмотря на усложненную подготовку, президент Владимир Зеленский подписал законы о моратории на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, цены на тепло для украинцев останутся неизменными, а разницу поставщикам компенсирует государство.

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