Об этом Президент Украины заявил в документальном фильме "Формула мира", который показали в эфире телемарафона. Владимир Зеленский добавил, что Минские договоренности также были выгодны России, передает 24 Канал.

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Зеленский о Минских соглашениях

Зеленский считает, что Минские соглашения стали "ультиматумом ситуации", которая сложилась в 2014 году. По его словам, страны стремились завершить боевые действия, поэтому согласились на такой шаг.

Когда я стал президентом, то существовал такой документ, который бы я назвал ультиматумом, под названием Минские соглашения. Он был подписан сторонами, в том числе – Украиной. Этот документ был ультиматумом ситуации, потому что все были в такой ситуации, когда это нужно было как-то закончить. И это проблема, когда мы хотим что-то закончить "как-то". Потому что когда "как-то" что-то заканчиваешь, то ты "как-то" что-то и начинаешь снова,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что начиная с Минских договоренностей, встреч на площадках, которых было около 200 на разном уровне, Россия постоянно влияла на конечный результат. По словам президента Украины, это было выгодно Кремлю, ведь фактически прекращался процесс интеграции в ЕС и НАТО, а также сдерживала экономическое развитие страны.

В то же время Андрей Ермак добавил, что партнеры искренне верили в то, что Минские договоренности – документ, который должен помочь урегулировать ситуацию и вернуть украинские территории.

Я надеюсь, что когда-то история поставит много вопросов к тем, кто разрабатывал этот документ. Как юрист, я могу сказать, что в этом документе было больше вопросов, чем ответов,

– подчеркнул Ермак.

Чтобы избежать повторения Минских договоренностей, после полномасштабного вторжения Украина предложила собственную формулу мира. Кроме того, 15 – 16 июня в Швейцарии состоится глобальный Саммит мира, инициированный Украиной.

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