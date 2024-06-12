Про це Президент України заявив в документальному фільмі "Формула миру", який показали в ефірі телемарафону. Володимир Зеленський додав, що Мінські домовленності також були вигідні Росії, передає 24 Канал.

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Зеленський про Мінські угоди

Зеленський вважає, що Мінські угоди стали "ультиматумом ситуації", яка склалася у 2014 році. За його словами, країни прагнули завершити бойові дії, тому погодилися на такий крок.

Коли я став президентом, то існував такий документ, який би я назвав ультиматумом, під назвою Мінські угоди. Він був підписаний сторонами, в тому числі – Україною. Цей документ був ультиматумом ситуації, тому що всі були в такій ситуації, коли це потрібно було якось закінчити. І це проблема, коли ми хочемо щось закінчити "якось". Бо коли "якось" щось закінчуєш, то ти "якось" щось і починаєш знов,

– заявив президент.

Зеленський додав, що починаючи з Мінських домовленностей, зустрічей на майданчиках, яких було близько 200 на різному рівні, Росія постійно впливала на кінцевий результат. За словами президента України, це було вигідно Кремлю, адже фактично припинявся процес інтеграції в ЄС та НАТО, а також стримувала економічний розвиток країни.

Водночас Андрій Єрмак додав, що партнери щиро вірили у те, що Мінські домовленності – документ, який повинен допомогти врегулювати ситуацію та повернути українські території.

Я сподіваюся, що колись історія поставить багато питань до тих, хто розробляв цей документ. Як юрист, я можу сказати, що в цьому документі було більше питань, аніж відповідей,

– наголосив Єрмак.

Щоб уникнути повторення Мінських домовленностей, після повномасштабного вторгнення Україна запропонувала власну формулу миру. Окрім того, 15 – 16 червня у Швейцарії відбудеться глобальний Саміт миру, ініційований Україною.

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