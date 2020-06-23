Президент Владимир Зеленский возмутился, что водители ездят перегруженным транспортом по тем дорогам, где это запрещено. Президент призвал не искать пути для объезда.

Свой призыв к дальнобойщикам Зеленский адресовал в видеообращении в закрытой группе в вайбере. Соответствующие видео и скриншоты из чата опубликовал журналист Сергей Гришин.

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Что сказал Зеленский о дорогах

"Вы знаете, мы здесь делаем "Большую стройку" в стране, строим тысячи дорог, думаем, как построить, согласно плану, как в этом году все успеть, где взять эти деньги. И уже строим, и уже многие дороги построили. Не знал, что есть такая проблема – как сохранить дороги", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что по украинским дорогам ездят различные перегруженные машины, водителям которых "все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно 1 миллион долларов".

Зеленский также напомнил, что существует договоренность с СБУ, Нацполицией, с Госавтоинспекцией о том, чтобы сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузки автомобилей.

"Но все равно не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги", – рассказал глава государства.

Что сказал Зеленский, обращаясь к дальнобойщикам

Президент уточнил, что нашел в соцсетях группу под названием "ГВК-Весовой контроль", участниками которой являются 17 864 человека, и присоединился к ней.

Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать... Честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, – засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно,

– обратился Зеленский к водителям грузовиков.