Президент Володимир Зеленський обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом тими дорогами, де це заборонено. Президент закликав не шукати шляхів для об’їзду.

Свій заклик до далекобійників Зеленський адресував у відеозверненні в закритій групі у вайбері. Відповідні відео та скриншот з чату опублікував журналіст Сергій Грішин.

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Що сказав Зеленський про дороги

"Ви знаєте, ми тут робимо "Велике будівництво" в країні, будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати, згідно з планом, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші. І вже будуємо, і вже багато доріг збудували. Не знав, що є така проблема – як зберегти дороги", – сказав Зеленський.

Президент додав, що українськими дорогами їздять різні перевантажені машини, водіям яких "все одно, що держава витрачає на один кілометр державних доріг приблизно 1 мільйон доларів".

Зеленський також нагадав, що існує домовленість з СБУ, Нацполіцією, з Державтоінспекцією про те, щоб зробити пропускні пункти, щоб не було перевантаження автомобілів.

"Але все одно не можемо зрозуміти – якось вони об'їжджають. То вони вночі перевантажені їдуть і розбивають дороги, то чомусь об'їжджають центральні дороги", – розповів глава держави.

Що сказав Зеленський, звертаючись до далекобійників

Президент уточнив, що знайшов у соцмережах групу під назвою "ГВК-Весовой контроль", учасниками якої є 17 864 людини, і долучився до неї.

Подивився, як далекобійники один одному говорять, куди їхати, куди не їхати… Чесно кажучи, розвеселили ви мене. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, – засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трішки не заважайте. Добре? Тому що все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче,

– звернувся Зеленський до водіїв вантажівок.