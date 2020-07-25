Украинцы выбрали президента, которому сделали картинку "из народа". Однако у народа нет построенного миллионного бизнеса.

Такое мнение в интервью "БезМаски-шоу" на 24 канале озвучил глава правления организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он отметил: "Картинка "Я – из народа" изначально не была совсем правдивой. Он честно заработанный миллионер, богатый человек. Нет претензий. Но это не человек из народа, в его – народа – понимании".

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По его словам, если у Зеленского и команды есть иллюзия, что они способны создать здесь какую-то диктатуру, то они будут быстро разочарованы.

Интеллектуальная и организационная способность Зеленского и его команды, включая Авакова, и близко не стоит с мозгами, способностью команды Януковича. Это небо и земля,

– сказал Шабунин.

Также добавил: "Интеллектуальные способности, контроль среды, рабочие инструменты, рабочая СБУ, рабочие менты – у Януковича было все. Все то, чего у Зеленского нет и сотой части. И медиапространство Янукович контролировал в разы лучше, чем сейчас Зеленский".

Смотрите полное интервью с Виталием Шабуниным на 24 канале: