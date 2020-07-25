Українці обрали президента, якому зробили картинку "з народу". Однак в народу немає збудованого мільйонного бізнесу.

Таку думку в інтерв'ю "БезМаски-шоу" на 24 каналі озвучив глава правління організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. Він зазначив: "Картинка "Я – з народу" від початку не була зовсім правдивою. Він чесно зароблений мільйонер, багата людина. Немає претензій. Але це не людина з народу, в його – народу – розумінні".

Більше читайте в інтерв'ю Про ставлення до Зеленського і навіщо президенту Аваков: відверте інтерв'ю з Шабуніним

За його словами, якщо в Зеленського і команди є ілюзія, що вони спроможні створити тут якусь диктатуру, то вони будуть швидко розчаровані.

Інтелектуальна і організаційна спроможність Зеленського і його команди, включно з Аваковим, і близько не стоїть з мізками, спроможністю команди Януковича. Це небо і земля,

– сказав Шабунін.

Також додав: "Інтелектуальні спроможності, контроль середовища, робочі інструменти, робоча СБУ, робочі мєнти – в Януковича було все. Все те, чого в Зеленського немає і сотої частини. І медіапростір Янукович контролював у рази краще, ніж зараз Зеленський".

Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Шабуніним на 24 каналі: