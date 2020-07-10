В Украине руководитель ОП не наделен политическими обязанностями, президент Владимир Зеленский не имеет права делегировать Андрею Ермаку представление Украины на международной арене.

Основная проблема – это отсутствие какого-либо документа, который бы нормировал деятельность института президента. Об этом в прямом эфире 24 канала в программе "Є вопрос" рассказал глава Секретариата президента Украины (2005 – 2006 годов) Олег Рыбачук.

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Он отметил, что главы раньше Серкетариата, Администрации или теперь уже Офиса – это также часть института президента.

"У меня была вполне серьезная попытка подготовить закон, который бы все это нормировал. Но очень близкое окружение Ющенко обвинило меня при живом президенте в том, что я хочу сузить рамки полномочий. Логика Банковой такая – если нет регулирующих документов, ты можешь делать, что угодно. Как не странно, тот же Виктор Ющенко, с которым я работал, поддержал эту позицию – что нам не нужно ограничивать возможности деятельности президента, соответственно и Секретариата", – рассказал Рыбачук.

Он добавил, что именно поэтому мы и имеем неурегулированную ситуацию: в зависимости от персоналий президента и персоналий руководителей Офиса они становятся, де-факто, вице-президентами, что абсолютно нигде не нормировано, но и нигде не запрещено.

И мы имеем проблему – мы их не выбираем, но они берут на себя эти полномочия. Зеленский не имеет права делегировать Ермаку право представлять Украину на внешней арене. Для этого есть министр иностранных дел,

– отметил Рыбачук.

Смотрите видео: Олег Рыбачук о проблеме отсутствия унормирования деятельности института президента