В Україні керівник ОП не наділений політичними обов'язками, відтак президент Володимир Зеленський не має права делегувати Андрію Єрмаку представлення України на міжнародній арені.

Основна проблема – це відсутність будь-якого документу, який би нормував діяльність інституту президента. Про це в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Є питання" розповів голова Секретаріату президента України (2005 – 2006 років) Олег Рибачук.

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Він зазначив, що голови раніше Серкетаріату, Адміністрації чи тепер вже Офісу – це також частина інституту президента.

"В мене була цілком серйозна спроба підготувати закон, який би все це унормовував. Але дуже близьке оточення Ющенка звинуватило мене при живому президенті в тому, що я хочу звузити рамки повноважень. Логіка Банкової така – якщо немає регулюючих документів, ти можеш робити, що завгодно. Як не дивно, той самий Віктор Ющенко, з яким я працював, підтримав цю позицію – що нам не потрібно обмежувати можливості діяльності президента, відповідно і Секретаріату", – розповів Рибачук.

Він додав, що саме тому ми і маємо неврегульовану ситуацію: залежно від персоналій президента і персоналій керівників Офісу вони стають, де-факто, віцепрезидентами, що абсолютно ніде не внормовано, але і ніде не заборонено.

І ми маємо проблему – ми їх не обираємо, але вони беруть на себе ці повноваження. Зеленський не має права делегувати Єрмаку право представляти Україну на зовнішній арені. Для цього є міністр закордонних справ,

– наголосив Рибачук.

Дивіться відео: Олег Рибачук про проблему відсутності внормування діяльності інституту президента