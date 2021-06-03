Зеленский не подпишет изменения в закон о е-декларировании

Парламент 3 июня во втором чтении поддержал законопроект об уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Владимир Зеленский будет ветировать этот документ.

В Офисе Президента заявили, что Зеленский не допустит изменения подходов к декларированию и ослабления уголовной ответственности, поэтому будет ветировать закон, который 3 июня приняла Рада.

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Президент ветирует законопроект о лжи в декларациях

У Зеленского заявили, что глава государства неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента,

– отметил президент.

Он добавил, что нужно установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием.

Детали законопроекта: с чем не соглашается Зеленский

Документ одобрили с 2 поправками нардепов от "Слуги народа". Первая – делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников.

. Народные депутаты проголосовали во втором чтении инициированный президентом законопроект № 4651 в виде, что ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

То есть теперь указывать имущество, которым владеет член семьи, надо только тогда, когда он сам предоставил такую информацию декларанту.

В ОП обратили внимание, что эта норма будет давать возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая якобы отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его.

"Система е-декларирования была требованием ЕС для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – добавил президент.

Вторая поправка предлагает за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы.

Зеленский считает, что без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь должного сдерживающего эффекта и не будет пропорциональным. У главы государства объясняют: за недекларирование имущества чиновниками, без сомнения, должна быть установлена справедливая уголовная ответственность.

"Уголовная ответственность за неподачу декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно строгой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", – уверяет Зеленский.

К слову, Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала инициированные президентом изменения относительно установления наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала замечаний.