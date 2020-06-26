В течение первых месяцев после победы на парламентских выборах Владимир Зеленский выполнял то, что обещал. Удалось вернуть наказание за незаконное обогащение, а также перезагрузить НАПК. Это были хорошие шаги, сейчас же приходится наблюдать совсем другое.

Сейчас президент не то, что не выполняет обещания, он делает противоположное. Такое мнение в программе "Есть вопрос" на 24 канале выразил антикоррупционер Виталий Шабунин.

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Он привел несколько примеров этому. Во-первых, накануне Зеленский подал в Раду законопроект, который бетонирует коррупцию в судебной системе, а не борется с ней, как обещал он.

"А 26 июня его генпрокурор Ирина Венедиктова незаконно закрыла производство по Бахматюку, который украл наших с вами 1,2 миллиарда гривен через банк VAB", – добавил Шабунин.

Справка. 11 ноября 2019 года НАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении 1,2 миллиардами гривен стабилизационного кредита, которые в 2014 году НБУ предоставил ПАО "ВиЭйБи Банк". Банк принадлежал тогда Олегу Бахматюку. НАБУ расследовало дело с октября 2016 года.

"Все в голове одного человека, у нас сейчас все решает Зеленский. У него – большинство в Раде, генпрокурор, глава СБУ. Если какое-то время можно было все списывать на то, что он чего-то не понимает, то есть такие вещи, которые невозможно не понимать", – подчеркнул эксперт.

Его председатель СБУ Иван Баканов, например, заблокировал вручение подозрения Коломойскому и компании по самой большой коррупционной схеме в Украине – по "Приватбанку". Речь идет о более чем 100 миллиардов гривен,

– отметил он.

"Для этого не нужно иметь глубинных знаний. НАБУ готово вручать подозрения, а для этого нужна экспертиза, которую дает СБУ. Это же не rocket science (ракетостроение – 24 канал), и это происходит с ведома Зеленского", – подытожил Шабунин.

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Зеленский не выполнил важнейшие обещания: исследование

Согласно исследованию Центра Разумкова, более 60% опрошенных украинцев считают вовсе не выполненными такие обещания Зеленского:

борьба с коррупцией;

установление мира на Востоке Украины;

введение реального народовластия;

отстранение олигархов от влияния на политику;

создание рабочих мест.

Кроме того, более 50% респондентов убеждены, что вовсе не выполнены и обещания по детенизации экономики и легализации доходов, а также снижению коммунальных тарифов и повышению пенсий. Подробнее – читайте здесь.