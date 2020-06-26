Впродовж перших місяців після перемоги на парламентських виборах Володимир Зеленський виконував те, що обіцяв. Вдалося повернули покарання за незаконне збагачення, а також перезавантажити НАЗК. Це були хороші кроки, натомість тепер доводиться спостерігати зовсім інше.

Зараз президент не те, що не виконує обіцянки, він робить протилежне. Таку думку в програмі "Є питання" на 24 каналі висловив антикорупціонер Віталій Шабунін.

Цікаво Покращення чи імітація зусиль: як українці оцінили рік президентства Зеленського

Він навів кілька прикладів цьому. По-перше, напередодні Зеленський подав у Раду законопроєкт, який бетонує корупцію в судовій системі, а не бореться з нею, як обіцяв він.

"А 26 червня його генпрокурор Ірина Венедіктова незаконно закрила провадження по Бахматюку, який вкрав наших з вами 1,2 мільярда гривень через банк VAB", – додав Шабунін.

Довідка. 11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.

"Все в голові однієї людини, в нас зараз все вирішує Зеленський. У нього – більшість у Раді, генпрокурор, голова СБУ. Якщо якийсь час можна було все списувати на те, що він чогось не розуміє, то є такі речі, які неможливо не розуміти", – наголосив експерт.

Його голова СБУ Іван Баканов, наприклад, заблокував вручення підозри Коломойському та компанії по найбільшій корупційній схемі в Україні – по "Приватбанку". Мовиться про понад 100 мільярдів гривень,

– зазначив він.

"Для цього не потрібно мати глибинних знань. НАБУ готове вручати підозри, а для цього потрібна експертиза, яку не дає СБУ. Це ж не rocket science (ракетобудування – 24 канал), і це відбувається з відома Зеленського", – підсумував Шабунін.

Як Шабунін оцінює рік президентства Зеленського: дивіться відео

Зеленський не виконав найважливіші обіцянки: дослідження

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, понад 60% опитаних українців вважають зовсім не виконаними такі обіцянки Зеленського:

боротьба з корупцією;

встановлення миру на Сході України;

запровадження реального народовладдя;

відсторонення олігархів від впливу на політику;

створення робочих місць.

Крім цього, понад 50% респондентів переконані, що зовсім не виконаними є й обіцянки щодо детінізації економіки та легалізації доходів, а також зниження комунальних тарифів та підвищення пенсій. Детальніше – читайте тут.