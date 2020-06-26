Зеленський не просто не виконує обіцянки, він робить протилежне, – Шабунін
Впродовж перших місяців після перемоги на парламентських виборах Володимир Зеленський виконував те, що обіцяв. Вдалося повернули покарання за незаконне збагачення, а також перезавантажити НАЗК. Це були хороші кроки, натомість тепер доводиться спостерігати зовсім інше.
Зараз президент не те, що не виконує обіцянки, він робить протилежне. Таку думку в програмі "Є питання" на 24 каналі висловив антикорупціонер Віталій Шабунін.
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Він навів кілька прикладів цьому. По-перше, напередодні Зеленський подав у Раду законопроєкт, який бетонує корупцію в судовій системі, а не бореться з нею, як обіцяв він.
"А 26 червня його генпрокурор Ірина Венедіктова незаконно закрила провадження по Бахматюку, який вкрав наших з вами 1,2 мільярда гривень через банк VAB", – додав Шабунін.
Його голова СБУ Іван Баканов, наприклад, заблокував вручення підозри Коломойському та компанії по найбільшій корупційній схемі в Україні – по "Приватбанку". Мовиться про понад 100 мільярдів гривень,
– зазначив він.
"Для цього не потрібно мати глибинних знань. НАБУ готове вручати підозри, а для цього потрібна експертиза, яку не дає СБУ. Це ж не rocket science (ракетобудування – 24 канал), і це відбувається з відома Зеленського", – підсумував Шабунін.
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Зеленський не виконав найважливіші обіцянки: дослідження
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, понад 60% опитаних українців вважають зовсім не виконаними такі обіцянки Зеленського:
- боротьба з корупцією;
- встановлення миру на Сході України;
- запровадження реального народовладдя;
- відсторонення олігархів від впливу на політику;
- створення робочих місць.
Крім цього, понад 50% респондентів переконані, що зовсім не виконаними є й обіцянки щодо детінізації економіки та легалізації доходів, а також зниження комунальних тарифів та підвищення пенсій. Детальніше – читайте тут.