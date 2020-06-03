Зеленский не знает, можно ли полностью победить контрабанду
Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что можно полностью убрать контрабанду. В то же время он заявил, что эффективно бороться с ней нужно совместными усилиями и сотрудничеством стран-соседей.
Так, сопредельные страны для преодоления контрабанды должны делиться информацией своих пограничных служб. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с предпринимателями на Хмельнитчине, пишет "РБК-Украина".
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Что нужно для эффективной борьбы с контрабандой
Он констатировал, не все страны-соседки готовы делиться между собой данными и не идут на двусторонние договоренности. В то же время заявил, что вскоре этого удастся достичь с Венгрией. Несмотря на сложные геополитические отношения Украины с этим государством.
Кроме того, данные должны быть оцифрованными и доступными. Однако о том, можно ли полностью искоренить контрабанду, Зеленский выразил сомнение.
Только будем договариваться об обмене информацией со странами, когда мы будем знать, что выехало это, значит и приехало это, а не другой продукт. Как только это будет – не будет контрабанды. Ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще,
– заявил Зеленский.
Зеленский и борьба с контрабандой
- Побороть контрабанду Зеленский начал обещать с первых дней президентства. В частности, он утверждал, что проблема с контрабандой якобы будет решена в кратчайшие сроки. В подтверждение своих намерений он поручил первому заместителю председателя Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой и отчитаться ему о результатах.
- Поэтому в июле 2019-го Зеленский призвал руководителей четырех западных таможен написать заявления на увольнение. Под критику попали руководители Закарпатской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей. В конце концов совсем скоро тогдашний исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил этих должностных лиц.
- Однако дело с контрабандой к лучшему не пошло. Уже к началу 2020 году именно провал поступлений от таможни Зеленский назвал одной из ключевых оснований для отставки премьера Алексея Гончарука. Тогда государство всего за 2 месяца недополучило от таможни 13 миллиардов гривен.