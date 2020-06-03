Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что можно полностью убрать контрабанду. В то же время он заявил, что эффективно бороться с ней нужно совместными усилиями и сотрудничеством стран-соседей.

Так, сопредельные страны для преодоления контрабанды должны делиться информацией своих пограничных служб. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с предпринимателями на Хмельнитчине, пишет "РБК-Украина".

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Что нужно для эффективной борьбы с контрабандой

Он констатировал, не все страны-соседки готовы делиться между собой данными и не идут на двусторонние договоренности. В то же время заявил, что вскоре этого удастся достичь с Венгрией. Несмотря на сложные геополитические отношения Украины с этим государством.

Кроме того, данные должны быть оцифрованными и доступными. Однако о том, можно ли полностью искоренить контрабанду, Зеленский выразил сомнение.

Только будем договариваться об обмене информацией со странами, когда мы будем знать, что выехало это, значит и приехало это, а не другой продукт. Как только это будет – не будет контрабанды. Ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще,

– заявил Зеленский.

Зеленский и борьба с контрабандой