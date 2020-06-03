Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що можна повністю прибрати контрабанду. Водночас він заявив, що ефективно боротися з нею потрібно спільними зусиллями і співпрацею країн-сусідок.

Так, суміжні країни для подолання контрабанди мають ділитися інформацією своїх прикордонних служб. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з підприємцями на Хмельниччині, пише "РБК-Україна".

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Що потрібно для ефективної боротьби з контрабандою

Він констатував, що не усі країни-сусідки готові ділитися між собою даними і не йдуть на двосторонні домовленості. Водночас заявив, що незабаром цього вдасться досягти із Угорщиною. Незважаючи на складні геополітичні відносини України із цією державою.

Окрім того, дані мають бути оцифрованими та доступними. Однак щодо того, чи можна повністю викорінити контрабанду, Зеленський висловив сумнів.

Щойно будемо домовлятися про обмін інформацією з країнами, коли ми будемо знати, що виїхало це, значить і приїхало це, а не інший продукт. Як тільки це буде – не буде контрабанди. Ну, повністю її прибрати, я не знаю, чи можливо взагалі,

– заявив Зеленський.

Зеленський і боротьба з контрабандою

Побороти контрабанду Зеленський почав обіцяти з перших днів президентства. Зокрема, він запевняв, що проблему з контрабандою нібито буде вирішено у найкоротші терміни. На підтвердження своїх намірів він доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконувачу обов'язків голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою і відзвітувати йому про результати.

Відтак у липні 2019-го Зеленський закликав керівників чотирьох західних митниць написати заяви на звільнення. Під критику потрапили керівники Закарпатської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей. Зрештою зовсім скоро тодішній виконувач обов'язки голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов звільнив цих посадовців.