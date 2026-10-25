Почти 4000 целей в неделю: Зеленский призвал США разблокировать поставки ракет Patriot

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

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Как Зеленский обратился к США?

Президент подчеркнул, что от российских обстрелов каждый день в Украине гибнут люди.

В частности, за последние сутки о жертвах и раненых сообщали на Днепровщине, Винницкой области, Харьковщине.

Политик отметил, что именно жестокими атаками Россия продолжает реагировать на дипломатию и деизоляцию.

Он подчеркнул, что параллельно с переговорным треком не должна угасать помощь Украине.

Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков в Patriot. Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "Шахедов"– заявил Зеленский.

Президент добавил, что каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что США не согласовывают поставки в Украину ракет Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками.

У Дональда Трампа опровергли умышленную задержку поставок. Там объяснили, что, мол, ракеты Patriot пользуются большим спросом. США вынуждены учитывать свои потребности и обязательства перед другими партнерами.