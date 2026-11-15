Зеленский предупредил о подготовке врагом новых ударов

Украинская разведка получила данные о подготовке новых российских ударов. Ключевой задачей обороны определена поставка ракет для комплексов противовоздушной обороны.

Об этом 15 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, международным партнерам следует сосредоточиться на поставках ракет для систем Patriot и NASAMS. Именно эти комплексы способны эффективно защищать украинское небо от вражеских атак.

Российская баллистическая угроза остается очень серьезной,

– подчеркнул Зеленский.