"Определили следующие ответы": Зеленский рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам России

Украина готовит следующие дипстрайки / Из соцсетей Зеленского
Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. В пятницу, 6 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила свои следующие шаги.
Эти атаки являются ответом на российские обстрелы энергетики. Об этом глава государства рассказал в соцсетях.
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Что известно об украинском ответе?
Российские войска не прекращают бить ракетами и дронами по украинским электростанциям, теплоснабжению и гражданской логистике. Оккупанты полностью отвергли предложения партнеров по деэкскалации.
Россияне не изменяют характер своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие ответы
От отметил, что из-за этого Киев вынужден наращивать ответные систематические удары. Зеленский также поблагодарил всех задействованных подразделений за точность дипстрайков.
Президент отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости мира, ведь наше государство стремится его как можно быстрее. В то же время, руководство России должно самостоятельно осознать, что ресурс для ведения войны исчерпан.
Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если есть решение Путина остановить войну, может наступить тишина. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно быстрее. Мы этого хотим. Надо, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано
Он добавил, что дальнобойные санкции ВСУ, медстрайки и совместное давление международных партнеров формируют реальную мотивацию для остановки боевых действий.
Напомним, что украинские защитники поразили три НПЗ в Самарской, Нижегородской областях и Башкортостане. По данным аналитиков, Киев сумел вывести из строя около 10% перерабатывающих мощностей врага.
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