"Визначили наступні відповіді": Зеленський розповів про удари по НПЗ Росії

Ці атаки є відповіддю на російські обстріли енергетики. Про це глави держави розповів у соцмережах.

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Що відомо про українську відповідь?

Російські війська не припиняють бити ракетами та дронами по українських електростанціях, теплопостачанню і цивільній логістиці. Окупанти повністю відкинули пропозиції партнерів по деекскалації.

Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді– підкреслив президент.

Через це Київ змушений нарощувати систематичні удари у відповідь. Зеленський також подякував усім задіяним підрозділам за влучність дипстрайків.

Президент зазначив, що Україну не треба переконувати в необхідності миру, адже наша держава прагне його якнайшвидше. Водночас керівництво Росії має самостійно усвідомити, що ресурс для ведення війни вичерпано.

Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша. Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано– наголосив Зеленський.

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Він додав, що далекобійні санкції ЗСУ, мідлстрайки та спільний тиск міжнародних партнерів формують реальну мотивацію для зупинки бойових дій.

Нагадаємо, що українські захисники уразили три НПЗ у Самарській, Нижньогородській областях та Башкортостані. За даними аналітиків, Київ зумів вивести з ладу близько 10% переробних потужностей ворога.