"Визначили наступні відповіді": Зеленський розповів про удари по НПЗ Росії

Україна готує наступні дипстрайки / З соцмереж Зеленського
Сили оборони продовжують завдавати далекобійних ударів по нафтопереробній галузі Росії. У п'ятницю, 6 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила свої наступні кроки.
Ці атаки є відповіддю на російські обстріли енергетики. Про це глави держави розповів у соцмережах.
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Що відомо про українську відповідь?
Російські війська не припиняють бити ракетами та дронами по українських електростанціях, теплопостачанню і цивільній логістиці. Окупанти повністю відкинули пропозиції партнерів по деекскалації.
Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді
Через це Київ змушений нарощувати систематичні удари у відповідь. Зеленський також подякував усім задіяним підрозділам за влучність дипстрайків.
Президент зазначив, що Україну не треба переконувати в необхідності миру, адже наша держава прагне його якнайшвидше. Водночас керівництво Росії має самостійно усвідомити, що ресурс для ведення війни вичерпано.
Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша. Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано
Він додав, що далекобійні санкції ЗСУ, мідлстрайки та спільний тиск міжнародних партнерів формують реальну мотивацію для зупинки бойових дій.
Нагадаємо, що українські захисники уразили три НПЗ у Самарській, Нижньогородській областях та Башкортостані. За даними аналітиків, Київ зумів вивести з ладу близько 10% переробних потужностей ворога.
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