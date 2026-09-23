У нас нет другого выбора, – Зеленский пообещал, что Украина сделает эту зиму болезненной для России

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать очень тяжелым испытанием для Украины. По его словам, в случае российских атак страна сделает все возможное, чтобы зимний период стал столь же мучительным и для России.

Подробности из заявления главы государства, сделанного во время выступления на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Clash Report.

Что сказал Зеленский об ответе на удары России?

Украинское руководство готовит комплексные меры для обеспечения устойчивости энергетической и военной инфраструктуры в холодное время года. Основное внимание сосредоточено на укреплении систем противовоздушной обороны и расширении возможностей нанесения симметричных ударов.

Глава государства подчеркнул решимость Украины реагировать на любые попытки отключить электричество в украинских городах и на инфраструктурных объектах.

Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России,

– заявил Владимир Зеленский.

Силы обороны Украины продолжают систематически наращивать дальнобойный потенциал для поражения военно-промышленных и логистических объектов агрессора.

При этом российский диктатор не оставляет планов захватить крупные украинские города – Путин, по словам президента Украины, все еще посягает на Харьков, Днепр и Одессу. Зеленский подчеркнул, что его критически важно в конце концов остановить.

"Лидер России, "нулевой пациент" – человек, с которого началась эта война и распространилась по миру, превратившись в величайшую войну в Европе со времен Второй мировой, – неизбежно покинет этот мир", – так украинский лидер высказался о Путине.

Детальнее о заявлениях главы государства на выступлении во время заседания Генассамблеи ООН читайте в материале 24 Канала.