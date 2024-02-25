Украинский президент сказал, что сейчас Путин ему не позвонит, ведь президент России не хочет заканчивать эту войну, передает 24 Канал. Однако сейчас есть то, что может заставить диктатора звонить всем, не только Зеленскому, и искать как закончить войну в Украине.

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Лидер государства иронично ответил на вопрос журналиста о телефонном звонке от Путина.

У Путина же нет мобилки. Как он мне позвонит? Я с телеграфом 1917 года уже не работаю,

– сказал Зеленский с улыбкой.

По его словам, сейчас Украина ослабляет российскую армию на поле боя и санкциями усиливает политическую изоляцию страны-агрессора в мире, чтобы сделать Путина бедным. Ведь для российского президента деньги – номер один.

Если вы услышите его месседжи, то все вращается вокруг денег. Он пытается обеспечивать безопасность этих денег, даже замороженных активов за рубежом,

– отметил президент.

По его мнению, слабое место Путина среди бизнеса, который его поддерживает или боится, что сейчас в России тождественные понятия, если все страны передадут замороженные активы Украине без всяких условий. Сейчас Кремль не в состоянии защитить свой бизнес, олигархов и тому подобное.

Зеленский вспомнил встречу один на один с Путиным

Во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024 год" вспомнил встречу с Владимиром Путиным в 2019 году. По его словам, разговор с диктатором был в разных тональностях.

У нас была долгая беседа, в разных тональностях. Я ему говорил о том, что Минские соглашения не сработают. Так как сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работающая, я ему объяснял с цифрами очень конкретными,

– рассказал президент.

Напомним, что приватный разговор с российским диктатором Зеленский имел в рамках Норманнской встречи.