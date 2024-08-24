Об этом на пресс-конференции заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что Путин бомбит российские села, передает 24 Канал.

Обратите внимание Не для усиления позиций в переговорах, – Зеленский о цели операции в Курской области

Путин бомбит российские села

Зеленский рассказал, что одна из целей операции СОУ в Курской области – показать, кто такой Путин на самом деле, чтобы мир сделал очень важный вывод. Также заметил, те государства, которые "не понимали", почему диктатор пришел с оккупацией на территорию Украины, уже поняли это.

Президент добавил, важно показать российскому обществу, что для Путина дороже, – оккупация территории Украины или защита своего населения.

И я очень рад, что все, о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво. Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво. Его люди там шокированы, что верили в этого демона. Просто поймите, какое лицо он сейчас показывает своему обществу,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, что наши защитники выполняют сверхсложную операцию на территории агрессора.