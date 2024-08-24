Про це на пресконференції заявив Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що Путін бомбить російські села, передає 24 Канал.

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Путін бомбить російські села

Зеленський розповів, що одна з цілей операції СОУ в Курській області – показати, хто такий Путін насправді, щоб світ зробив дуже важливий висновок. Також зауважив, ті держави, які "не розуміли", чому диктатор прийшов з окупацією на територію України, вже зрозуміли це.

Президент додав, важливо показати російському суспільству, що для Путіна дорожче, – окупація території України або захист свого населення.

І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали. Він досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там шоковані, що вірили в цього демона. Просто зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству,

– підкреслив Зеленський.

Додав, що наші захисники виконують надскладну операцію на території агресора.