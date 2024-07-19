Зеленский стал первым иностранным лидером, который в 21 веке получил честь в 21 веке выступить перед британскими чиновниками. Глава государства призвал Лондон проявить лидерство и помочь Украине получить "дальнобойное решение", которое нивелирует все преимущества Путина.



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Заставить Путина заплатить

Президент отметил, что Россия во многих аспектах слабая, в частности в разведке, дипломатии и экономике.

В то же время у главы Кремля остаются на руках козыри. Это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. "Достаточно опасная смесь", – подытожил Зеленский.

Он отметил, что Украина и союзники должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. А за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить потерями и поражением. Всего этого удастся достичь, если партнеры согласятся на украинские удары в российский тыл дальнобойным оружием.

Напомним, что министр обороны Великобритании заявил, что рассматривает возможность использования ракет британского производства для ударов по территории России.