Зеленський став першим іноземним лідером, який у 21 столітті отримав честь виступити перед британськими урядовцями. Глава держави закликав Лондон проявити лідерство і допомогти Україні отримати "далекобійне рішення", яке нівелює усі переваги Путіна.



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Змусити Путіна заплатити

Президент зазначив, що Росія в багатьох аспектах слабка, зокрема у розвідці, дипломатії та економіці.

Водночас в очільника Кремля залишаються на руках козирі. Це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. "Досить небезпечна суміш", – підсумував Зеленський.

Він наголосив, що Україна та союзники мають позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. А за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами і поразкою. Усього цього вдасться досягти, якщо партнери погодяться на українські удари в російський тил далекобійною зброєю.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії заявив, що розглядає можливість використання ракет британського виробництва для ударів по території Росії.