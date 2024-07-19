18 липня президент України прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Тепер 19 липня Зеленський виступив з історичною промовою перед британськими урядовцями.

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Що говорив Зеленський

Основний акцент український лідер зробив на питання щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Політик попросив Лондон допомогти Києву отримати від союзників відповідні дозволи. Зеленський пояснив, що "далекобійне рішення" дозволить зміцнити українську оборону та знищити цілі райони у Росії, де ворог тримає зброю.

Я прошу Вас продемонструвати своє лідерство,

– звернувся президент до британців.

Що казав прем'єр Британії

Виступ Зеленського перед британським кабміном – це історична подія. Адже вперше з 1997 року іноземний лідер мав змогу звернутися особисто до урядовців Великої Британії.

Українського президента кабінет міністрів Великої Британії зустрів бурхливими оплесками.

Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і вам тут дуже раді. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас сьогодні вранці на Даунінг-стріт. Це справжній шматок історії,

— сказав прем'єр-міністр Кір Стармер Зеленському.

Стармер наголосив, що те, що Зеленський став першим іноземним лідером XXI століття, який особисто звернувся до кабінету міністрів, свідчить про те, "яку повагу він має в цій країні та в усьому світі".

Прем'єр запевнив, що підтримка України з боку Британії є непохитною, а російська агресія не має залишатися безкарною.

Стармер зустрічає Зеленського: дивіться відео 24 Каналу