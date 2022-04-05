Зеленский объяснил, что для него значит победа

Украина героически противостоит нашествию российских оккупантов уже больше месяца. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его понимании победа.

Прежде всего, Зеленский называет победой то, чтобы не потерять наш суверенитет. Также президент хочет, чтобы мы не потеряли сотни тысяч человек, передает 24 канал.

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Никаких разговоров также не может быть о том, что мы дадим возможность называть Крым чьей-либо территорией. Это только наша территория, украинская. Я согласен, что там может быть вопрос отсрочки, если он будет стоить этого. Донбасс для меня и для всех – это Украина,

– говорит президент.

По его словам, о территориях, которые россияне сейчас временно оккупировали даже нет и речи.

"Даже не обсуждается какой-либо статус этих территорий, которые являются нашими и которые мы полностью контролировали до 24 февраля. Хотя у них есть такие ультиматумы. И эта война за Донбасс или условный "Сталинград", который будет, то он будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО чем-то, то я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно.

"Это одна из принципиальных для нас вещей, но я думаю, что она будет самой сложной. Я лично считаю, что отведение российских войск на состояние 23 февраля – это победа Украины. И это победа в войне, а не дипломатии", – заявил президент.

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