Зеленский объяснил, довольна ли Украина военной поддержкой, которую оказывает Запад
Президент Украины Владимир Зеленский оценил военную поддержку, оказываемую другими странами. Он поблагодарил всех за помощь, но заметил, что "мы хотим больше, чем нам дают".
Больше всего поддерживает Украину вооружением США и Великобритания. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции в киевском метро, сообщает 24 канал.
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Он отметил, что другие страны тоже помогают. Но не в таких объемах.
Мы благодарны за то, что нам дают. Довольны ли? Мы не можем отказываться во время войны от мощнейшей помощи, военной, а именно она идет от США и Великобритании. Кроме этого, есть много других друзей, европейцев, но мы говорим об объемах этой помощи. Поэтому я им благодарен,
– сказал Зеленский.
США задают темп помощи и темп переговоров
Президент заявил, что США являются лидерами мира, поэтому они задают темп помощи и тон переговорам. По словам главы государства, иногда именно они в большинстве случаев влияют на то, может ли определенное европейское государство предоставить Украине нужное оружие.
Зеленский подчеркнул, что верит стратегическому партнерству, но "хочется, чтобы все было быстрее".
Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн