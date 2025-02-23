Он подчеркнул, что партнерские соглашения должны предусматривать взаимную выгоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Может ли Украина не подписывать соглашение с США

У стратегический партнеров должно быть желание подписывать соглашение. Соглашение должно США показать, что они не просто дают деньги Украине, что это может поднять экономику, и что это может быть гарантиями безопасности, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что помощь от США не останавливалась, как и двухпартийная поддержка.