Він підкреслив, що партнерські угоди повинні передбачати взаємну вигоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Чи може Україна не підписувати угоду зі США

У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна США показати, що вони не просто дають гроші Україні, що це може підняти економіку, і що це може бути гарантіями безпеки,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що допомога від США не зупинялася, як і двопартійна підтримка. Втім, нової допомоги не оголошували.

Зеленський заявив, що Україна не проти обговорити зі США те, як вона віддаватиме борг за допомогу в майбутньому.

Він додав, що угоду, можливо, доведеться ратифікувати через український парламент. Зокрема про це він казав віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Володимир Зеленський підсумував, що угода є вигідною тоді, коли щасливі в ній двоє, а не лише одна зі сторін.