Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

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Что Зеленский сказал об ударе по российскому кораблю в Ливии?

Журналистка BBC Сара Рейнсфорд спросила президента, не опасается ли он, что атаки Украины на российские корабли за пределами ее территории могут вывести войну на новый, неконтролируемый уровень. В частности, она упомянула удар по российскому кораблю "Меркурий" в ливийском порту и недовольство ливийской стороны этой операцией.

Зеленский пояснил, что украинские дипломаты взаимодействуют с дипломатами других стран, если Украина проводит операции в их водах, международных водах или вблизи инфраструктуры другого государства.

Он также подчеркнул, что украинские военные, спецслужбы и разведка учитывают, находится ли судно под санкциями, перевозит ли оно российское оружие и под каким флагом ходит.

Мы не можем позволить российским кораблям атаковать нас или перевозить какое-либо оружие и т. п. Это наша позиция– заявил президент.

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Журналистка напомнила, что Италия раскритиковала атаку, назвав нарушение суверенитета Ливии ошибкой. Она спросила Зеленского, не считает ли он ошибкой удар по кораблю именно в порту другой страны, а не в международных водах.

В ответ президент признал, что такие операции опасны, но подчеркнул важность координации с партнерами.

Все такие действия очень опасны, и, опять же, наши силы никогда не проводят атаки без координации с другими партнерами– сказал Зеленский.

Как Зеленский объяснил удары по российским нефтяным объектам?

Отдельно журналистка спросила президента об украинских ударах с большого расстояния по нефтяным объектам в глубине России и о том, меняют ли они расчеты Кремля.

Зеленский назвал эти атаки ответом на российские удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре. По его словам, Россия атаковала объекты электро-, газо- и водоснабжения, поэтому Украина предупреждала, что будет отвечать на такие действия.

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Президент подчеркнул, что украинские удары влияют на российскую экономику, а также на способность Москвы финансировать и наращивать свои военные возможности.

Конечно, это влияет на экономику, конечно, это влияет на их возможность финансировать и наращивать свои военные возможности– отметил глава государства.

Он также напомнил, что различные страны, в частности государства Глобального Юга, неоднократно предлагали договоренности о прекращении огня в отдельных сферах – энергетике, зерновом коридоре, Черном море и электроснабжении. Однако, по словам Зеленского, договориться с Россией не удалось. Теперь, добавил президент, Россия почувствует последствия украинских ответов на ее атаки.

Напомним, Украина систематически расширяет зону дальних ударов по военным и подпадающим под санкции судам РФ далеко за пределами Черного моря. В частности, недавно украинские беспилотники провели атаку на грузовое судно Sparta II в Финском заливе, которое перевозило оружие в Калининград.