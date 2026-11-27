Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

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Що Зеленський сказав про удар по російському кораблю в Лівії?

Журналістка BBC Сара Рейнсфорд запитала президента, чи не побоюється він, що атаки України на російські кораблі за межами її території можуть вивести війну на новий, неконтрольований рівень. Зокрема, вона згадала удар по російському кораблю "Меркурій" у лівійському порту та невдоволення лівійської сторони цією операцією.

Зеленський пояснив, що українські дипломати взаємодіють із дипломатами інших країн, якщо Україна проводить операції в їхніх водах, міжнародних водах або поблизу інфраструктури іншої держави.

Він також наголосив, що українські військові, спецслужби та розвідка враховують, чи перебуває судно під санкціями, чи перевозить російську зброю та під яким прапором ходить.

Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо. Це наша позиція– заявив президент.

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Журналістка нагадала, що Італія розкритикувала атаку, назвавши порушення суверенітету Лівії помилкою. Вона запитала Зеленського, чи не вважає він помилкою удар по кораблю саме в порту іншої країни, а не в міжнародних водах.

У відповідь президент визнав, що такі операції небезпечні, але наголосив на координації з партнерами.

Усі такі речі дуже небезпечні, і знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами– сказав Зеленський.

Як Зеленський пояснив удари по російських нафтових об'єктах?

Окремо журналістка запитала президента про українські далекобійні удари по нафтових об'єктах у глибині Росії та про те, чи змінюють вони розрахунки Кремля.

Зеленський назвав ці атаки відповіддю на російські удари по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі. За його словами, Росія атакувала об'єкти електро-, газо- та водопостачання, тож Україна попереджала, що відповідатиме на такі дії.

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Президент наголосив, що українські удари впливають на російську економіку, а також на здатність Москви фінансувати й нарощувати свої військові спроможності.

Звісно, це впливає на економіку, звісно, це впливає на їхню можливість фінансувати й масштабувати свої воєнні спроможності– зазначив глава держави.

Він також нагадав, що різні країни, зокрема держави Глобального Півдня, неодноразово пропонували домовленості про припинення вогню в окремих сферах — енергетиці, зерновому коридорі, Чорному морі та електропостачанні. Однак, за словами Зеленського, домовитися з Росією не вдалося. Тепер, додав президент, Росія відчуватиме наслідки українських відповідей на її атаки.

Нагадаємо, Україна системно розширює зону далекобійних ударів по військових та підсанкційних суднах РФ далеко за межами Чорного моря. Зокрема, нещодавно українські безпілотники атакували вантажне судно Sparta II у Фінській затоці, що перевозило зброю до Калінінграда.