Лидер Украины это объяснил тем, что руководитель страны-агрессора не хочет заканчивать развязанную против Украины войну дипломатическим путем, информирует 24 Канал. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 27 августа.

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Зеленский оценил возможность диалога с Путиным на сегодня

С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня... пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически,

– сказал президент.

Зеленский указал, что Путин вроде готов дипломатично, "но (при этом нужно – 24 Канал) отдать ему 30% нашей земли".

Лидер Украины отметил, что ему кажется, что подыгрывать Путину в этом нельзя.

Напомним, что во время пресс-конференции президент категорически ответил на вопрос журналистки, рассматривает ли Украина, учитывая сложную ситуацию на поле боя, вероятность того, что придется отдать часть территории Украины за определенные гарантии безопасности, если, например речь пойдет о гарантиях членства в НАТО.

"Мы не готовы обменивать нашу территорию в рамках любых переговоров", – отметил тогда Владимир Зеленский.