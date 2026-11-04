"Первый приоритет – ПВО": Зеленский анонсировал переговоры в Мадриде и контакты с США

Как сообщил Зеленский в Telegram, украинская сторона выразила благодарность Испании за уже оказанную помощь и в настоящее время готовит с партнерами новые совместные решения.

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Какие подробности?

Помимо встреч в испанской столице, в ближайшие дни также запланированы контакты с американской стороной. Координация с международными партнерами направлена на достижение четких договоренностей по вопросам безопасности и дальнейших шагов для завершения войны.

Необходимы защита от российских ударов и восстановление мира. Спасибо каждому, кто помогает Украине– подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали также о том, что глава государства обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом защиту энергосистемы и ускорение снабжения ракет PAC-2 для Patriot.

Президент отметил, что у Украины есть двухлетний контракт на закупку этих ракет, однако стремится получить их быстрее из-за дефицита боеприпасов и сложной ситуации с перехватом российской баллистики.

Вместе с тем Украина ведет переговоры с партнерами в Европе и США по заключению новых соглашений на ракеты для комплексов NASAMS.