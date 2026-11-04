"Перший пріоритет – ППО": Зеленський анонсував переговори в Мадриді та контакти зі США

Як повідомив Зеленський у Telegram, українська сторона висловила вдячність Іспанії за вже надану допомогу та наразі готує з партнерами нові спільні рішення.

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Які подробиці?

Окрім зустрічей в іспанській столиці, цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координація з міжнародними партнерами спрямована на досягнення чітких домовленостей щодо безпеки та подальших кроків для завершення війни.

Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні– наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли також про те, що глава держави обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом захист енергосистеми та прискорення постачання ракет PAC-2 для Patriot.

Президент зазначив, що Україна має дворічний контракт на закупівлю цих ракет, однак прагне отримати їх швидше через дефіцит боєприпасів і складну ситуацію з перехопленням російської балістики.

Разом із тим, Україна веде переговори з партнерами в Європі та США щодо укладання нових угод на ракети для комплексів NASAMS.