Об этом 16 октября сообщил президент Владимир Зеленский. Вопрос о дальнейшей поддержке обороны он обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Украинскую авиацию усилят Gripen

Стороны затронули тему совместного ответа Европы на очередную российскую эскалацию.

Ценю позицию Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона: важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот,

– подчеркнул Зеленский.

Основное внимание лидеры уделили потребностям сил противовоздушной обороны для отражения российских ударов с воздуха. Ожидается, что Украина получит шведские самолеты Gripen в ближайшее время. Они будут действовать совместно с F-16, в частности, для уничтожения реактивных "Шахедов".

Также во время переговоров Зеленский и Кристерссон обсудили путь Украины к членству в Европейском Союзе и помощи энергетическому сектору для подготовки к зиме.

Ранее украинский лидер призвал страны Европы поделиться запасами ракет для защиты Украины. Зеленский подчеркнул, что государство не способно выживать, когда поставки ограничиваются несколькими ракетами раз в несколько месяцев.