Про це 16 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський. Подальшу підтримку оборони він обговорив з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Українську авіацію підсилять Gripen

Сторони торкнулись теми спільної відповіді Європи на чергову російську ескалацію.

Ціную позицію Прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона: важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки,

– наголосив Зеленський.

Основну увагу лідери приділили потребам сил протиповітряної оборони для відбиття російських ударів з повітря. Очікується, що Україна отримає шведські літаки Gripen найближчим часом. Вони діятимуть спільно з F-16, зокрема, для збиття реактивних "Шахедів".

Також під час переговорів Зеленський та Крістерссон обговорили шлях України до членства в Європейському Союзі та допомоги енергетичному сектору для підготовки до зими.

Раніше український лідер закликав країни Європи поділитися наявними запасами ракет для захисту України. Зеленський підкреслив, що держава не здатна виживати, коли поставки обмежуються кількома ракетами раз на декілька місяців.